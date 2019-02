Pedro Campos: En Universidad Católica nunca me valoraron

El delantero chileno-cubano de Necaxa, Pedro Campos, aseguró que nunca lo valoraron en Universidad Católica, club en el que destacó en las divisiones inferiores pero sin lograr debutar en el primer equipo.

En diálogo con La Tercera, el atacante de ascendencia caribeña comentó que "en la UC nunca me dieron oportunidad, pero a pesar de eso no le cierro la puerta a un retorno, claro que volvería a jugar ahí".

"La verdad siento que no me valoraron, como persona tampoco. Incluso cuando me lesioné de la rodilla no me quisieron pagar la operación, y ese fue uno de los motivos para irme a Necaxa", agregó.

"Algunas personas en Católica me prometieron cosas que no cumplieron. Me dijeron que me iban a pagar la operación, pero me demoré tres meses en operarme por su culpa, y tomaron como excusa que habíamos hecho mal los trámites", recalcó.

Sobre su presente en los "rayos", Campos destacó que "me siento súper bien, tranquilo. Estoy feliz y tengo muchas ganas de lograr cosas importantes con el equipo".