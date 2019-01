Presidente de Getafe sobre Nicolás Castillo: No sé quién es ni cómo juega

Tras frustrase la posibilidad de retiornar al fútbol mexicano, surgió el rumor de que Nicolás Castillo podía seguir su carrera en Getafe, cuadro de la Primera División de España, pero el presidente del club negó tajantemente la posibilidad.

Ángel Torres, en diálogo con el Canal del Fútbol (CDF), aseguró que "nosotros no vamos a fichar a nadie, no vamos a abrir el mercado. No sé quién es ese jugador, ni cómo juega. ¿Cómo vamos a traer a alguien que no conocemos? Son sólo rumores".

De todas formas, Castillo ha comenzado a ser considerado por su entrenador quien el pasado viernes lo alineó como titular en el triunfo de Benfica por 1-0 sobre Vitoria Guimaraes.