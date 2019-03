Presidente de Rayo Vallecano apuntó a Manuel Iturra por "acciones sospechosas" en descenso del 2016

El Presidente de Rayo Vallecano, Martín Presa, causó polémica al sindicar al chileno Manuel Iturra como uno de los responsables del descenso que vivió el equipo en 2016 a la Segunda División, asegurando incluso que "jugó para atrás".

Todo comenzó con la presentación del nuevo entrenador del equipo, Paco Jémez. Fue en la presentación del estratega que el timonel lanzó su artillería, refiriéndose en particular a la derrota de su escuadra frente a Granada, club en el que estuvo Iturra, y que estaba peleando las últimas posiciones en aquel momento con los "franjirrojos".

"Aquella vez se nos adelantó un rival directo con dos acciones a lo menos sospechosas de parte de un jugador nuestro en el partido contra Granada", indicó Presa en conferencia de prensa sin nombrar al nacional.

No obstante, más tarde, en conversación con una emisora, el dirigente fue más claro en sus declaraciones e indicó que "hubo gente que no estuvo a la altura del escudo y eso no lo puedo volver a consentir... ¿Acaso me refiero a Iturra? Vean el partido y se lo podrán imaginar".

Ante esto, el diario Sport analizó la acusación de Martín Presa, señalando que "podía referirse a Manuel Iturra, que ese día disputó 55 minutos y que antes de llegar al cuadro franjirrojo disputó dos cursos con el Granada. Al acabar la campaña y consumarse el descenso del Rayo, el chileno se marchó al Málaga".