Thomas Galdames: Volver al fútbol chileno sería un retroceso, aunque sea en un equipo grande

El defensa chileno Thomas Galdames repasó cómo ha sido su estancia en Godoy Cruz de Mendoza y dio un duro análisis al fútbol nacional en comparación el argentino, con una evaluación ante un hipotético contacto para repatriarlo.

"Ya lo he conversado con mi representante y mi familia. Me tocó estar ocho partidos fuera sin ser titular en Godoy Cruz y mi única mentalidad era remarla para volver al equipo. No me pienso ir, me gustaría hacerme un nombre acá en el club y seguir aprendiendo", dijo en la señal de DSports.

"No puedo estar seis meses acá y volver (a Chile), no quiero eso. Yo firmé dos años acá y quiero pelearla. Después, el próximo escalón que sea hacia arriba", indicó.

"Volver al fútbol chileno sería un retroceso, por más que sea en un equipo grande. El salir del país me hizo ver las cosas de otra manera y darme cuenta de lo lejos que está el fútbol chileno, por lo menos, del argentino", agregó el exUnión Española.

"Tuve acercamientos con los tres grandes de Chile. El que estuvo más cerca fue Colo Colo, pero mi cláusula era muy alta en ese entonces. Me quedaban muchos años de contrato y no se pudo concretar", reveló Thomas.

Además, Galdames aseguró que en Argentina "he aprendido mucho, me ha impresionado cómo entrenan. Aquí las primeras prácticas terminaba vomitando por la intensidad. Tras el correr de los días me fui acomodando y adaptando. Ahora ya puedo aguantar los entrenamientos y partidos, porque estoy copiando los hábitos de los jugadores argentinos".

"Me impresionó cómo se prepara y cuida el jugador argentino. Siempre están pensando en el equipo, en ganar. Son muy profesionales (...) por eso te das cuenta por qué compiten en todos lados", expresó.