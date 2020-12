Un lateral menos para la Roja: Cristian Gutiérrez fue nominado a la selección canadiense

La selección canadiense nominó al lateral nacional Cristian Gutiérrez de cara a la preparación para las Clasificatorias de la Concacaf que llevará a cabo el combinado norteamericano en el mes de enero.

Gutiérrez , de 23 años, posea la doble nacionalidad pues nació en Canadá, algo que sumado a su buen momento en Vancouver Whitecaps de la MLS le valió ser convocado.

El formado en Colo Colo defendió a la selección chilena sub 20, pero nunca jugó por la adulta, razón por la que ahora espera ganarse un lugar en Canadá.

Canada Soccer announces squad for Men’s National Team camp presented by @AllstateCanada in January 2021#CANMNT 🍁⚽️ https://t.co/03f2AwTUne pic.twitter.com/QIEG2ciO8i