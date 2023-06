Víctor Dávila alzó la Concachampions junto a León tras vencer a domicilio a Los Angeles

Club León de México, con el chileno Víctor Dávila como titular, se adjudicó el título de campeón de la Liga de Campeones Concacaf luego de sentenciar en Estados Unidos la serie contra Los Angeles FC.

El partido terminó 0-1 para el conjunto verde gracias a la anotación de Lucas Di Yorio, antiguo delantero de Everton. El trasandino remató de primera en el área para ponel el 3-1 global.

¡LEÓN SIGUE CAMINO AL TÍTULO! El argentino Lucas Di Yorio recibió la asistencia de Iván Moreno y definió para el 1-0 del partido y el 3-1 en la final vs. LAFC. 📺 Mirá la CONCACAF Champions League por #StarPlusLA pic.twitter.com/mQjYQyixV8

Dávila se ubicó por el sector derecho del ataque, y disputó la totalidad del juego. Junto con ello, el seleccionado nacional recibió el premio a mejor jugador del certamen.

Víctor Dávila named best player of the tournament. pic.twitter.com/N3YMkL02ej