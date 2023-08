Víctor Dávila tras su llegada a CSKA: Quiero hacer historia y no irme sin conseguir nada

El delantero chileno Víctor Dávila habló después de su presentación en CSKA de Moscú y no escondió su deseo de títulos en Rusia, con ilusión inmediata de lograr cosas importantes.

"Jamás pasó por mi cabeza desistir de la oportunidad de venir a CSKA, sobre todo porque el club nunca desistió en su interés. El traspaso sí se demoró mucho, pero yo estaba tranquilo, porque las cosas que hablé con el club siempre estuvieron vigentes. Había más tranquilidad que desesperación, solo estaba esperando que se diera", dijo en un video compartido por el club.

"No tuve la oportunidad de conversar con él, pero sé que Mark González estuvo en este club. Ahora está Víctor Méndez. Los dos se inscribieron en la historia de CSKA y eso es lo que espero yo", añadió sobre la presencia chilena en el cuadro "Militar".

Además contó los contactos con Méndez antes de llegar a Rusia. "Me comentó que es un equipo joven, que le ha ido bastante bien, que tienen una idea clara de juego y que me voy a sentir cómodo. Me motivó y me insistió a que llegara lo antes posible, porque me estaba esperando", relató.

Dávila también repasó sus metas junto a los moscovitas: "Quiero conseguir los objetivos que tiene el club: salir campeón. Además, tener buenos números como jugador para responder a las expectativas. Quiero hacer historia en esta institución y no irme sin conseguir nada".

El nacional surgido en Huachipato ya entrenó con sus nuevos compañeros, que se preparan para enfrentar de visitante a Orenburg este viernes 25 de agosto a las 10:30 horas de Chile.