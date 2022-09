Víctor Felipe Méndez: La liga rusa me ha sorprendido, se juega a gran nivel

El futbolista nacional Víctor Felipe Méndez tuvo una destacada participación en la victoria 1-0 de CSKA Moscú sobre Krylya Sovetov, en la liga rusa, y tras el encuentro contó sus sensaciones al canal oficial del equipo moscovita.

"Para ser sincero, no tenía mucho conocimiento de la liga, pero me ha sorprendido, se juega a un gran nivel, los estadios son maravillosos", expresó el ex jugador de Unión Española.

"Todos los equipos son difíciles, cada vez me voy sintiendo mejor, gracias a Dios el equipo está mostrando su mejor versión y estamos sumando de a tres, que es lo importante", explicó en un video difundido por el club.

Según explicó Méndez, "para el latino es complicado el idioma y que haya hartos compañeros de Sudamérica es importante para mí, he tomado confianza con el grupo, pero con mis compañeros latinos es más fácil por el idioma, pero estoy muy contento, apenas llevo un mes en Rusia y ha sido una experiencia muy bonita".

"Lo básico, lo más importante para mí son las palabras para comunicarme en la cancha, pero tengo que tomar clases como para ir adaptándome al idioma", complementó.