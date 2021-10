Watford anunció que Francisco Sierralta estará de baja por casi un mes

Watford, equipo en el que milita el chileno Francisco Sierralta, anunció que el zaguero estará de baja por cerca de un mes tras salir lesionado el pasado 2 de octubre, en la caída por 1-0 ante Leeds United en la liga inglesa.

"Francisco Sierralta sufrió una lesión en el tendón de la corva y se espera que marque al internacional chileno durante unas tres semanas", informó el club en un comunicado.

El jugador nacional quedó descartado para la triple fecha de octubre de Chile ante Perú, Paraguay y Venezuela y se estima su regreso a las canchas para inicios de noviembre.

La noticia genera algo de tranquilidad en la Roja, pues seguirán de cerca su evolución para ver si alcanza a llegar para los choques de noviembre ante Paraguay y Ecuador, fijados para el 11 y 16 de noviembre.

▪️ Joshua King

▪️ Francisco Sierralta

▪️ Christian Kabasele



ℹ️ The latest update on our trio of injured Hornets...