Zaragoza de Tomás Alarcón protagonizó deslucido empate con Burgos en el ascenso español

Real Zaragoza, que no tuvo en cancha al chileno Tomás Alarcón, protagonizó un deslucido empate sin goles con el Burgos, en la Fecha 29 de la Segunda división española.

El equipo del ex O'Higgins dominó en la primera parte del encuentro, pero no fue efectivo de cara al arco rival y eso le pesó durante la segunda mitad, en la que no contó con mayores ocasiones de peligro. Lo mismo para el cuadro "Blanquinegro", que no hizo pasar mayores peligros al local.

Con esta igualdad final, Zaragoza quedó decimoséptimo con 34 puntos, lejos de la zona de play-offs y más cerca de los lugares de descenso. En tanto Burgos, está en el séptimo casillero con 45 unidades.