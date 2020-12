Christiane Endler quedó como finalista para el premio a mejor arquera en el The Best

Christiane Endler sigue cosechando logros en su carrera y este año 2020, ya que ingresó a la terna de finalistas en la categoría de mejor arquera en los premios The Best de la FIFA, ceremonia que se realizará el próximo 17 de diciembre.

"Tiane" estará por segundo año consecutivo en la ceremonia definitoria de este galardón, que se desarrollará el 17 de diciembre en Zurich de forma telemática, luego de terminar en tercer lugar en 2019. No obstante, ahora busca quedarse con el primer puesto, el que definen con sus votos, el público, capitanes, entrenadores y periodistas.

Para buscar la distinción, la nacional estará enfrentada a la francesa Sara Bouhaddi (Olympique de Lyon) y la estadounidene Alyssa Naeher (Chicago Red Stars), competencia que será dura, ya que Mouhaddi se coronó campeona de la liga y copa de Francia y la Champions League.

De todas formas, la nacional se ubica entre las máximas exponentes en su puesto, luego de un año magnífico con París Saint-Germain, en el que sumó 12 partidos con el arco invicto, mientras que en lo grupal, terminó como subcampeona de la liga y copa francesa y llegó a semifinales de la Liga de Campeones, eliminada por Lyon.

Endler ha cosechado importantes distinciones a finales de este 2020, ya que además de su nominación al The Best, también está compitiendo por ingresar al 11 ideal de la propia FIFA, la UEFA y el FIFPro. Además, fue elegida como la mejor portera del mundo por el medio inglés The Guardian, ubicándose como la 22ª mejor futbolista del mundo.