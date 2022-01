¡Por tercer año seguido! Christiane Endler es finalista en los premios The Best

La portera nacional Christiane Endler es finalista por tercera vez seguida a los premios The Best de la FIFA en la categoría mejor arquera, item en el que obtuvo el segundo puesto en 2019 y 2022.

La jugadora de la selección chilena y Olympique de Lyon esta vez compite con Ann-Katrin Berger, alemana del Chelsea, y Stephanie Lynn Marie Labbé, canadiense de Paris Saint Germain.

De las tres nominadas a mejor portera de la temporada, Endler es la única que se repite el plato, pues no están en la terna ni la francesa Sarah Bouhaddi, ganadora del 2020 y la neerlandesa Sari Van Veenendaal, que se impuso el 2019.

No es el primer reconocimiento que recibe la capitana de la Roja este año, pues también, fue incluida en el equipo ideal de a IFFHS en su once ideal del 2021, mientras The Guardian la escogió como la mejor arquera del mundo.

La ceremonia de entrega de los premios The Best se reaizarán el próximo 17 de enero.

Strength in goal. 🧤 Here is the shortlist for #TheBest FIFA Women’s Goalkeeper 2021.



Who will take the award home? 🏆

@berger_ann 🇩🇪@TIANEendler 🇨🇱@stephlabbe1 🇨🇦 pic.twitter.com/FisgKEDLNS