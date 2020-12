Claudio Borghi: Me ofrecieron ir a Colombia y es interesante, pero no ha habido una tratativa

El ex técnico de la selección chilena Claudio Borghi explicó su posibilidad de dirigir a Colombia, elenco que está sin entrenador tras la salida de Carlos Queiroz, y aseguró que está interesado, pero que no han existido conversaciones formales.

Borghi dijo en el Canal del Fútbol, donde es comentarista, que "uno cuando tiene una oferta de trabajo se da un poder para un determinado club. Yo lo di para Arabia Saudita porque había una posibilidad y esta persona que se lo di, empezó a ofrecerme por todos lados, cosa que no me gustó y no es justo".

"Me llamó y me dijo que estaba la posibilidad de hablar con Colombia y le dije que sí, que para mí es interesante, pero no es más que eso. No hay ninguna tratativa, ni una charla, nada. Es esperar lo que pase con el profe (Reinaldo) Rueda", añadió el "Bichi".

De igual forma explicó que "esto se usa para bien y para mal, ya que también hay otros nombres que se pueden, y bueno yo tengo alguna experiencia en selección y eso cuenta a favor. Ahora, yo tengo siempre ofertas de trabajo, afortunadamente. Hace tres semanas atrás tuve una de la segunda división española".

Finalmente y consultado nuevamente si le interesa la posibilidad, Borghi cerró diciendo: "Tiene muy buen equipo, lo conozco bastante bien, no solamente porque hemos transmitido, sino porque uno ha visto videos, tiene jugadores en Europa, en grandes equipos. No ha comenzado bien, pero creo que tiene una selección muy interesante, muchos más jugadores de los que se han demostrado acá en Chile, así que es una selección que siempre interesa".

Colombia marcha séptimo en las Clasificatorias Sudamericanas, con apenas cuatro puntos de 12 posibles, y con dos duras caídas ante Uruguay por 0-3 y ante Ecuador por 1-6, en las últimas dos jornadas de 2020.