Bravo aclaró que seguirá en Betis y se refirió al lío de su inscripción: Pregúntenle al club

El arquero Claudio Bravo afirmó que se mantendrá como jugador de Real Betis y también habló acerca del lío de su inscripción, que el cuadro verdiblanco sigue sin oficializar.

Al portero nacional le señalaron en la salida de la práctica del conjunto sevillano: "¿Te confirmaron si estás inscrito ya?" y su respuesta fue "Pregúntenle al club".

Luego, aportó que ha sido "toda la vida optimista, siempre" y los periodistas le replicaron: "¿La posibilidad de que salgas existe?".

"¿De que salga, de aquí?... No, no, no...", aclaró el golero.

Se espera que este jueves se concrete la inscripción del chileno, así como también de Willian josé.