Bravo tuvo emotivo mensaje para Beausejour: Dejaste un legado y es algo para admirar

El capitán de la selección chilena y jugador de Betis, Claudio Bravo, tuvo un amable mensaje para el ahora ex futbolista Jean Beausejour, quien se desempeña como panelista de ESPN tras haberse retirado de la actividad.

En FShowChile de ESPN, el experimentado guardameta se dirigó hacia su otrora compañero en la Roja, con quien conquistó además el bicampeonato de América. "Le agradezco por los años que compartimos juntos en la selección, las cosas que vivimos por muchos años, etapas gloriosas de nuestro fútbol, con compañeros de la envergadura como la tuya se facilitan las cosas".

"Te felicito por la carrera que lograste, jugaste mucho tiempo afuera, sabemos lo difícil que estar en otro país, otro idioma, otra cultura. Conversamos de esta cosas, hablamos de lo que vivimos, lo que disfrutamos, no me queda más que felicitarte, orgulloso de tu carrera, poder compartir muchas cosas bonitas dentro y fuera del camarín", remarcó.

Además Bravo destacó que: "Son cosas que nos quedarán para el día de mañana, tuvimos la fortuna de atesorar estas cosas, estoy orgullosa por la persona y compañero que eras en la selección, dejaste un legado, es algo para admirar".

La respuesta de Beausejour no fue menor, quien contestó muy agradecido. "Es difícil que no me toque lo que me dices, más allá de lo que compartimos en la cancha, tenemos un vínculo fuera de ella, el cariño siempre va a perdurar, vivimos tantos momentos, te agradezco por tus palabras. Te vi en este proceso, fuimos creciendo en un grupo, estaba Jorge (Valdivia), tú y yo, algunos terminamos antes, pero es la regla del fútbol".

"Vimos tu transformación, vimos como nos lideraste, me pone feliz tu presente", apuntó.