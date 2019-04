Claudio Bravo agradeció las múltiples muestras de cariño por su cumpleaños número 36

Numerosas muestras de afecto llegaron para el portero chileno Claudio Bravo este sábado a causa de su cumpleaños número 36, saludos que el bicampeón de América con la selección chilena agradeció a través de sus redes sociales.

Colo Colo, Manchester City y la propia liga española fueron los que manifestaron su cariño al guardameta en Twitter.

- Así respondió Claudio Bravo a los saludos por su cumpleaños

Thank you very much for the greeting and the gift from today 👏🏻👌🏻😘🙌🏻 https://t.co/Jx6nK96c9Y