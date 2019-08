Claudio Bravo donó cuatro casas a familias afectadas por incendio en Santa Olga

Claudio Bravo, portero de Manchester City y bicampeón de América con la Roja, fue protagonista de un solidario gesto con las familias afectadas en el voraz incendio que afectó a Santa Olga en el verano de 2017.

Según informó La Cuarta este jueves, el arquero nacional regaló cuatro casas a diferentes familias del sector que perdieron todo en esta catástrofe.

"Entrevistaron a mi nieto cuando fue el incendio y él contó que le gustaría tener la camiseta de Claudio Bravo. Luego, él lo contactó y le dijo que le iba a regalar su camiseta y, además, una casa", señaló al citado medio Miguel Millanguir, quien reveló el gesto anónimo del guardameta.

El hombre también contó que el portero invitó al pequeño y su padre a un partido de la Roja en el Estadio Nacional.

"El gesto que hizo con mi familia y con mi nieto fue muy grande. Cuando supe que no iba a la Copa América me enojé y no quería ver los partidos", remató.