Claudio Bravo: El resultado es decepcionante, era el momento preciso para dar un golpe

El portero chileno de Real Betis Claudio Bravo se mostró molesto por la derrota de su equipo por 2-0 contra Atlético de Madrid, por la séptima fecha de la liga española, y sostuvo que desaprovecharon una buena opción de dar un salto en nivel y en puntaje.

Bravo dijo tras el partido en Fútbol en Movistar que "el resultado ha sido decepcionante", añadiendo que está "triste" por no haber mostrado "la contundencia de otros partidos. Queda un sabor amargo".

Además, el oriundo de Viluco añadió que "era el momento propicio para dar un golpe. Debemos evitar tener días bajos y días de máxima contundencia, hay que tener un nivel medio. Este tipo de partidos debe servir para seguir creciendo".

Sobre el arbitraje expresó que "mi labor no es opinar. No estoy arbitrando ni sentado delante de un monitor. No se puede hacer nada, un día tocarán decisiones a favor y otros días en contra", agregando sobre su actuación personal que "me encuentro con buenas sensaciones".