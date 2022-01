Claudio Bravo: En el momento del segundo gol no estaba al 100 por ciento

El arquero de la selección chilena Claudio Bravo se refirió a la lesión que sufrió en la derrota ante Argentina y en su salida de la concentración del equipo en Calama explicó porqué no pidió el cambio antes.

"En la primera jugada me lesiono cuando apoyo para intentar intervenir. Pasaron los minutos y la molestia fue más persistente, por eso pedí el cambio", señaló el capitán de la "Roja", que fue reemplazado por Brayan Cortés.

Además, Bravo confesó que "para el segundo gol no estaba al 100 por ciento", mientras que tras ser consultado sobre por qué no pidió el cambio inmediatamente tras percatarse de su lesión, el jugador de Real Betis señaló: "Uno también quiere que el compañero que está afuerta no entre frío, si no también lo pones en aprietos a él".

"Lamentablemente ocurre el segundo gol, el cambio y todo lo que pasó en el partido es otra historia", cerró Bravo, que no estará este martes frente a Bolivia.

De acuerdo a lo informado por al Roja a través de su gerencia de Comunicaciones, el arquero de Real Betis presentó "una lesión a nivel de su gemelo derecho de característica sugerente de una adherenciolisis y cuyo tiempo de recuperación supera la presente citación".

Minutos antes de este informe, la Roja ya había citado al arquero de Zacarías López, quien se sumará como el tercer arquero.