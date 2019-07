Claudio Bravo, feliz tras recuperarse: "Sabía que iba a dar vuelta la situación"

El portero nacional Claudio Bravo fue entrevistado por el medio oficial de su club, Manchester City, en la previa de la pretemporada que tendrán en Asia y habló sobre cómo fue su lesión, el proceso de recuperación y las sensaciones en su regreso a las pistas.

"Es tema pasado, lo dejé atrás hace un par de meses, cuando volví a entrenar por completo. Estoy muy feliz de haber tenido una buena recuperación y volver a mi condición normal. Sabía que iba a dar vuelta la situación", explicó el arquero.

Bravo comentó la lesión al tendón de aquiles la superó con "mucha cabeza" y "tranquilidad". "Se lo que significa una lesión de este tipo, leí y me informé mucho. Requiere tiempo y dedicación, para no recaer o sentir molestias en el camino".

"Es complicado. Los tres primeros meses sin poder moverse. Pero había que ser cauto y tener los pies puestos en la tierra, porque se trata de una lesión grave, que puede significar abandonar la carrera", precisó.

"Si no tienes buena cabeza, no puedes doblegar las situaciones. En mi caso, la labor más importante la hice en mi cabeza, al estar tranquilo el día que me lesioné y siete meses después, cuando me recuperé", aseveró.

Finalmente, respecto a los objetivos de la temporada, remarcó que las sensaciones son positivas en Manchester City, considerando el éxito al ganar todos los títulos nacionales (Liga, Copa FA y Copa de la Liga).

"Hay que ser conscientes de lo que se realizó. Seguir con el hambre de siempre. Tener los objetivos claros, es la manera de afrontar la temporada. Aspirar a más, que es ganar a nivel internacional. Cuando todos tenemos ese pensamiento juntos, es más fácil", sentenció.