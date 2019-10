Claudio Bravo: Las cosas que se hablan en los medios no tienen que hacer mella en el camarín

El portero de la selección chilena, Claudio Bravo, se refirió a todo lo que se habló en la prensa de su conflicto con Arturo Vidal, luego del empate 0-0 con Colombia en el amistoso disputado este sábado en Alicante, España.

Al respecto, el meta de Manchester City afirmó a la transmisión del CDF que "trabajamos con tranquilidad y profesionalismo, hay gente grande. Por ahí se hablan muchas cosas en los medios, pero creo que esas cosas no tienen que hacer mella al interior".

"Si tenemos gente de experiencia que trabaja de buena manera, lo que salga hacia afuera no debe importar. Toda la vida ha sido así y creo que lo único que te lleva al éxito, a meter a Chile en una Copa del Mundo es el trabajo, la disciplina y la constancia. Creo que en ese sentido estamos tranquilos", añadió.

Sobre cómo se sintió en el compromiso ante los "cafeteros", el guardavallas aseveró que "me encuentro muy bien, feliz de volver a participar a nivel de selección con un rival duro como lo es Colombia. Creo que hicimos una semana de trabajo muy buena, muy dura. No se vio reflejado lo que hicimos durante la semana, nos faltó un poco más de fútbol".

"Ellos presionaron muy bien, aguantaron físicamente durante todo el partido. Pero creo que fue un buen apretón para seguir mejorando y darse cuenta de que esto no es fácil. Las clasificatorias son así y van a ser más duras que nunca", apuntó.

En la misma línea, Bravo agregó que "rescato que hayamos terminado en cero, que defendimos de buena manera en los balones detenidos. Creo que es una faceta que en otros momentos nos costaba mucho, hoy tenemos gente con envergadura que también te ayuda a solucionar esos malos momentos".

"Pero en líneas generales me queda esa sensación de que tenemos que seguir mejorando, seguir apretando los dientes y no relajarnos nunca porque las clasificatorias son así de difíciles. Si bien es un amistoso, se vio mucha intensidad. No queremos regalar absolutamente nada, pero este es el camino para poder meter a Chile nuevamente en una Copa del Mundo", indicó.