Claudio Bravo: Me encantaría ser técnico y dirigir a la selección

El arquero de Real Betis y de la selección chilena, Claudio Bravo, reveló que tras su retiro pretende seguir ligado al fútbol siendo técnico y que una de sus aspiraciones es llegar a dirigir a la Roja.

"Necesito mucha preparación y hacer un camino largo y poder estar ahí. He tenido la vivencia y el recorrido, junto con la posibilidad de compartir con grandes técnicos y jugadores", dijo Bravo en diálogo con TNT Sports.

"Además he logrado éxitos en clubes y selección, entonces me pregunto, ¿por qué no puedo estar ahí?", añadió Bravo.

Justamente uno de esos grandes técnicos le incentivó a ser DT, tal como reveló en esta misma entrevista.

"Veníamos de una gira por Estados Unidos, llegamos a Inglaterra y me llama a la oficina y me dice 'quiero hablar contigo', subo y me plantea la opción de ser entrenador. Yo le dije '¿me quieres retirar?, yo pretendo jugar varios años más'", contó Bravo.

"Ahí me dice que 'hay que visualizar cosas para el día de mañana, creo que tienes potencial para ser un buen entrenador'", añadió.

Claudio Bravo también se refirió a la salida del técnico Reinaldo Rueda, quien no consiguió el nivel pretendido en la selección.

"Hay que estar en la piel del entrenador. Muchas veces estamos en el papel del jugador pero no al otro lado. Lo mismo pasa con la parte dirigencial. En Sudamérica es muy complejo y demanda mucho", expresó.