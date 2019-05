Claudio Bravo: No he renunciado a la selección, siempre he tenido ganas de aportar

El portero y ex capitán de la selección chilena, Claudio Bravo, en conversación con Telemundo Deportes de México se refirió a su ausencia en el último tiempo en la escuadra de Reinaldo Rueda, aunque recalcó que sigue disponible para futuras nominaciones.

Bravo, quien recientemente quedó fuera de la nómina definitiva de la Roja para la Copa América, aseguró que "siempre hay ganas de participar y aportar en la selección, de hacer las cosas de la mejor manera posible. Yo nunca me he marginado ni renunciado como se especuló. Siempre estoy con la labor de querer sumar, pero una nominación no depende de mí, depende del técnico y la función que espera de sus arqueros".

Además, recordó los momentos que considera más felices dentro de su estancia en la Roja, señalando que "los dos recuerdos más importantes es haber levantado las dos Copas América. El hecho de haber sido parte importante te llena de orgullo y es parte del trabajo, la constancia y la perseverancia de muchos años", agregando por contra parte que la eliminación del Mundial de Rusia 2018 "me sigue generando muchas cosas, porque conozco cuáles fueron los motivos".

En otro tema, el guardameta repasó la difícil lesión que vivió durante las última temporada, la rotura de su Tendón de Aquiles izquierdo, la que describió como "una lesión grave, compleja, me tocó estar mucho tiempo inactivo. Me pasó en una acción normal de entrenamiento, ailslada, ni siquiera de mucho esfuerzo".

"Pero siempre he sido una persona bastante cerebral en este tipo de cosas, sé que es parte de, y creo pensar de esa forma me ha permitido acelerar mucho mi proceso y sentirme bien antes de tiempo. Y ahora estoy en la parte de volver a nacer cuando te ocurre una lesión de este tipo", agregó.

Finalmente, en un aspecto más humano, el jugador comentó acerca de sus alegrías personales, destacando que "en mi familia tengo otras expectativas y son las que más felicidad me dan. Ver a mi hija chica uniformada para ir al colegio, a mis hijos mayores adaptados acá (en Inglaterra), que ya deben ir visualizando su futuro y qué estudiar. Esas son las cosas que más me van llenando", cerró.

Esta entrevista además, fue compartida por la cuenta de Twitter de El Uno Campus, escuela de fútbol perteneciente a Claudio Bravo, que ayuda a jóvenes en Buin y sus alrededores, para bsucar oportunidades en el deporte.