Claudio Bravo: No me gusta regalar absolutamente nada, soy un competidor

El portero nacional Claudio Bravo, en una entrevista brindada a su club Real Betis, describió sus principales atributos, haciendo hincapié en el aspecto mental y la concentración que demuestra en los partidos.

"No me gusta regalar absolutamente nada, soy un competidor, y comunicando. La receta es el trabajo, no conformarse, aspirar siempre a más. Es la única manera", dijo el golero nacional.

Junto con esto, dio cuenta de su personalidad y señaló que "regañando a compañeros o diciendo una palabra a lo mejor no muy buena, ahí va también el conocimiento de la personalidad de cada uno. Hay gente en el campo que les insultas y se motivan, otros se vienen abajo... Es el conocimiento de cada compañero, algo que he hecho siempre, siempre he comunicado, me mantiene alerta".

Además, se refirió a su llegada a la escuadra sevillana y sostuvo que "fue una decisión sencilla porque tuve que plantear en casa las opciones que había y preguntarle a mis hijos qué les parecía. Están en una edad en que es fundamental saber qué quieren, dónde quieren estar... Mi hija mayor tiene 16, la otra 14, vas planificando... Y la decisión de venir aquí pasó también porque ellos querían estar aquí. Conozco gente en el club, sé lo que significa jugar en el Betis, me tocó sufrirlo y disfrutarlo desde el otro lado".

Sobre su entrenador Manuel Pellegrini tuvo elogios y aseveró que "es una persona muy directa a la hora de transmitir, lo tenemos claro. No necesita estar gritando todo el partido, da señales y apuntes claros para darnos el mensaje y que lo entendamos. Y el equipo lo asimila de buena manera".

"He tenido el privilegio de tener grandes entrenadores en mi carrera que te van abriendo el apetito. Tener a Bielsa, Guardiola, Luis Enrique, Manuel (Pellegrini)... son técnicos top, de primer nivel, y pude trabajar con ellos, tuve esa fortuna, y visualizas cosas que otros compañeros a lo mejor no ven porque no han tenido esta fortuna", cerró.