Claudio Bravo: "No me inquieta buscar nuevos destinos"

Claudio Bravo, portero de la Roja y Manchester City, habló sobre su futuro, en medio de los rumores que lo vinculan con Arsenal, Celtic, y Galatasaray, señalando que no está en su prioridad "buscar nuevos destinos", ya que la principal preocupación es la pandemia del Covid-19 que afecta al mundo.

"Más allá de hablar del tema futbolístico, no me inquieta buscar nuevos destinos, no es algo que esté rondando en mi cabeza a cada momento. Lo que más me preocupa es lo que pasa con el tema de la pandemia, esas son las preocupaciones reales y no te dejan visualizar el camino de cara a mañana. Eso es importante, espemos que esto se pueda normalizar", declaró Bravo en el Instagram Live de Uno Campus, su escuela de fútbol.

Bravo, en el diálogo, también recordó la Copa América que se conquistó en nuestro país hace cinco años, y, pese a destacar que fue un momento "glorioso", sostuvo que "no es el momento de saborear esto".

"Conseguir la Copa América fue glorioso, lo disfruté. Pero después hay seguir, porque había que ganar la otra. No me quedo con el partido o título ganado, sino que lo estrujamos bien y el día de mañana nos preparamos para el partido siguiente, tener otro logro más. Todavía no es tiempo de saborear esto, cuando pasen más años, cuando esté con mis nietos, recién ahí le tomaré el peso. Ahora no me lo permito, porque soy muy exigente, me desvivo por ganar y no me gusta quedarme con el logro, sino con lo que viene después", concluyó.