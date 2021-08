Claudio Bravo por suplencia en Betis: Hago algo que no se olvida en dos meses

Real Betis debutó este fin de semana en la liga española con un empate ante Mallorca, encuentro que tuvo a Claudio Bravo en la banca del elenco "verdiblanco". Ante ello, el arquero chileno emplazó por redes sociales a un medio que especuló con su suplencia a poco menos de un mes para la triple fecha de septiembre en las Clasificatorias a Qatar 2022.

A través de su cuenta de Twitter, el capitán de la Roja respondió a la publicación en la que se mencionaba el hecho de que llegaría "tras dos meses sin fútbol" a integrarse al combinado nacional para afrontar los compromisos frente a Brasil, Colombia y Ecuador.

"Algo que llevo haciendo toda la vida no se olvida y menos en dos meses. Como son un medio de prensa supongo que serios, investiguen cómo llegue a la Copa America Centenario y a la Confederaciones ¿Me envían las respuestas por favor y como me fue en ambos torneos?", fue la contundente respuesta de Bravo a la nota del sitio Redgol.

Algo que llevo haciendo toda la vida no se olvida y menos en dos meses. Como son un medio de prensa supongo que serios, investiguen cómo llegue a la copa America centenario y a la confederaciones? Me envían las respuestas por favor 🙏🏻 y como me fue en ambos torneos? pic.twitter.com/5hvHw3tksL