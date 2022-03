Claudio Bravo: Quedaré feliz si termino mi carrera en Real Betis

El chileno Claudio Bravo habló de su presente en Real Betis luego de la dolorosa eliminación de la Europa League que le tocó ver desde la banca, situación con la que no dramatizó e incluso apuntó a la posibilidad de retirarse en el conjunto que dirige Manuel Pellegrini.

En conversación con ESPN Chile, el capitán de la Roja comentó que: "Tenemos que sentirnos orgullosos de lo logrado. Hoy estamos en una situación donde podemos conseguir de nuevo boletos a una competición europea. Hicimos un muy buen torneo y eso refleja la ambición del equipo".

"Siendo sincero, uno trabaja para competir. Yo quiero jugar siempre. No estoy para entrenar y mirar los partidos desde fuera, porque no es agradable, pero estamos en una dinámica de jugar cada tres días, donde la rotación no solo es en mi posición, sino que en todo el campo. Estoy cómodo aquí, quedaré feliz si termino mi carrera en Betis", expresó.

"La competencia dentro del grupo aumenta. Si tu compañero lo hace bien, te obliga a ti hacerlo mejor. Lo hemos tomado bien. No existen enojos ni rabietas. Si le toca al compañero lo apoyamos y le damos las herramientas para que lo haga lo mejor posible", remarcó respuesto a la rotación que le está tocando pasar con el portugués Rui Silva.

Betis se medirá con Celta de Vigo este domingo en la liga española, buscando una victoria que los meta de nuevo en puestos de clasificación a Champions League.