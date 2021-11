Claudio Bravo: Si me toca jugar en algún club de Chile lo voy a hacer, ya sea en Primera o Segunda

El arquero y capitán de la selección chilena, Claudio Bravo, comentó la posibilidad de volver al fútbol nacional en el futuro y dejó la puerta abierta para retornar a Colo Colo, aunque aclaró que también está dispuesto a jugar por cualquier otro elenco de nuestro balompié.

"Yo siempre lo he dicho, soy un profesional de esto y si me toca jugar en algún club de Chile, en primera o en segunda, lo haré al máximo para la institución que me brinde la posibilidad de seguir trabajando, y lógicamente si es en el lugar donde yo crecí, donde me tocó abrir mi carrera, es mejor. Pero para eso se tienen que dar ciertas cosas, tienen que haber motivos para que uno pueda llegar a ciertos lugares", explicó Bravo en diálogo con 24 Horas de Televisión Nacional.

Y Bravo enumeró esas ciertas condiciones: "Que el técnico te quiera, que el presidente te quiera, que la institución te quiera, que se genere el espacio para poder ocupar esa plaza. Si ya tienen un arquero, si el técnico no te necesita, si el club tampoco quiere contar contigo, difícilmente uno va a tener la posibilidad de volver", explicó.

"Cuando tenga un papel por escrito, algo que sea más formal, donde exista un proyecto y una oferta económica, donde veas algo por escrito lógicamente tiene una relevancia distinta, eso implica seriedad. Si hay conversaciones donde dicen que sí, que no, que el próximo año, que en dos, tres o cuatro años más, al final queda todo en el aire y para mí eso no tiene mucha validez", completó.