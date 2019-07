Claudio Bravo sumó bonos en aplastante victoria de Manchester City en Hong Kong

Manchester City venció por un aplastante 6-1 a Kitchee SC este martes en el Estadio Hong Kong en un partido de pretemporada donde el meta nacional Claudio Bravo jugó todo el compromiso.

El arquero de 36 años sigue sumando minutos en el equipo que dirige Josep Guardiola, y pese a que tuvo escasa participación durante todo el partido destacó en que fue el único jugador del equipo inglés que disputó los 90 minutos.

Manchester City no tuvo problemas en batir al equipo local y lo derrotó con un amplio margen gracias los goles de David Silva (14'), Leroy Sané (41' y 55'), Raheem Sterling (44'), Nabil Touaizi (80') e Iker Pozo (88').

El descuento de Kitchee llegó a través de un contragolpe en los últimos minutos del partido (89') a través de Law Tsz Chun, quien batió al arquero nacional.

Este es el tercer partido que disputa en su gira por Asia el cuadro inglés y Bravo ha jugado todos los minutos posibles hasta el momento.

El próximo duelo de los "ciudadanos" es ante Yokohama Marinos, de Japón, el sábado en tierras niponas.

