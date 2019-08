Claudio Bravo vivió una alegría en la práctica de Manchester City

El portero chileno Claudio Bravo compartió la alegría que vivió durante la práctica de Manchester City del jueves, cuando terminó victorioso junto a su equipo en las "Olimpiadas de Fútbol".

La imagen originalmente fue subida por el brasileño Fernandinho con la leyenda "The OLD GUARD for the win" ("La vieja guardia para la victoria"), donde figura un elenco formado además por David Silva, Sergio Agüero, Kevin De Bruyne, Angeliño, Aymeric Laporte y Eric García.

Los "Juegos Olímpicos" de fútbol que realizó Manchester City consistieron en diversas competiciones, en las que fueron ganadores los jugadores antes mencionados.

Claudio Bravo hizo noticia durante esta semana cuando recibió su llamado a la selección chilena para los amistosos con Argentina y Honduras de septiembre.