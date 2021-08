Claudio Bravo y su próxima temporada en Real Betis: "La mayor competencia es conmigo mismo"

Claudio Bravo, quien hace algunos días se integró a los trabajos de Real Betis tras sus vacaciones, analizó la lucha que tendrá en el arco con la llegada del portugués Rui Silva.

"La competencia no es sólo con Rui, también con Joel, con Dani. La mayor competencia es conmigo mismo. Si bajo la intensidad y la exigencia personal el oponente más potente seré yo", reconoció el bicampeón de América en conversación con RTV Betis.

En esa misma línea, agregó que "competencia he tenido siempre y eso es muy bueno para mejorar y seguir creciendo. Esta temporada vamos a necesitar no sólo de once, sino de todos los jugadores que estemos en el plantel".

Consultado por las lesiones que tuvo en su primer año en el club, dijo que "fue quizás algo personal. Ni tengo 22 años ni tengo 45. Tengo que trabajar distinto, tengo que aprender a apretar más, cuándo debo parar o descansar"

"Esto es un aprendizaje continuo en el día a día, de los compañeros, de los rivales. Cuando te toca una lesión, un día negativo, cuando el equipo pierde y lo hace por tu culpa... Son los momentos que te hacen crecer. Nunca me he quedado con la buena parada, con los elogios, con las victorias", cerró.

Real Betis chocará este sábado ante AS Roma de José Mourinho en un amistoso pactado para las 16:00 horas en el Estadio Benito Villamarín.