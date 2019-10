Director deportivo del City por renovación de Bravo: Tomaremos una decisión conjunta

El director deportivo de Manchester City, Txiki Begiristain, adelantó que en el club inglés aún no hay decisiones tomadas en torno al futuro del portero chileno Claudio Bravo, quien finaliza en mayo de 2020 su contrato con el cuadro ciudadano.

No obstante, el español dice que en el club están encantados con el rol y las actuaciones del arquero nacional, de quien destacan su preparación para el futuro.

"Quiero aclarar que no hay absolutamente nada decidido. Necesitamos un poco de tiempo para confirmar lo que estamos viendo. Hay que recordar que ha estado un año lesionado y esto no se en uno o dos meses. Luego de este tiempo, tomaremos una decisión conjunta, que depende de las dos partes, porque está nuestra decisión y luego está la suya, pero quiero dejar en claro que no hay nada zanjado", dijo el ex jugador de FC Barcelona en diálogo con El Mercurio.

"Al dúa de hoy estamos encantados con él", añadió antes de explicar cómo está trabajando Bravo, quien con 36 años, se alista para su futuro.

"Pudo haberse ido a otro club, para jugar todos los partidos. Acá está tomando toda experiencia, está recogiendo todo lo que ha vivido para convertirse en un gran técnico, director deportivo o entrenador de porteros. Hay que preguntárselo a él", completó.