Dituro celebró regreso de Bravo a la selección: Es el máximo referente de Chile en el puesto

El portero de Universidad Católica Matías Dituro se refirió al regreso de Claudio Bravo a la selección chilena y aseguró que le hace bien al fútbol chileno que regrese a la Roja. Además, analizó el presente de la UC de cara a la próxima fecha del Campeonato Nacional y la Copa Chile.

El golero "cruzado" sostuvo en conferencia de prensa que "creo que (Bravo) es el máximo referente de Chile en el puesto, ha ganado mucho con la selección, ha jugado muchísimos partidos y ha sido importante en esos partidos. Y si está a disposición del técnico, creo que para el fútbol chileno es muy bueno".

Además, el ex Bolívar añadió que "a mí entender no solo es uno de los mejores en Chile, sino que del mundo. Verlo jugar es muy lindo, porque tiene muy buen juego con los pies y es algo que a mí me gusta mucho observar de los arqueros".

El partido con Antofagasta y la búsqueda de correr los duelos de Copa Chile

Junto con esto, Dituro analizó el próximo duelo del torneo frente a Deportes Antofagasta y tuvo palabras para el momento de su ex equipo, señalando que "tengo muchos amigos en el club y obviamente que no me gusta verlos en esta situación (abajo en la tabla de posiciones), me gustaría verlo mucho más arriba, como el año pasado cuando hicieron un gran torneo".

De igual forma recalcó que "hoy me debo a Católica y el domingo tenemos que ir a buscar los tres puntos y estirar la diferencia con nuestros perseguidores".

Sobre los duelos de cuartos de final de la Copa Chile frente a Unión La Calera, la UC buscará que no se jueguen en fecha FIFA, debido a las bajas que tendrá el equipo por las convocatorias de la selección chilena adulta y sub 23.

"Nosotros queremos que sea todo en igualdad de condiciones, hay que ver la nómina de la selección sub 23 y mayor. Seguramente muchos jugadores del plantel van a estar citados y creemos que por ahí tendremos muchas bajas para afrontar ese partido", aportó el guardameta.

"Todavía no está programado y vamos a esperar qué se decide. Obviamente que si se programa tendremos que jugar, pero debe verse bien, por ese tema", cerró.

El duelo entre "precordilleranos" y "pumas" se jugará este domingo en el Estadio "Calvo y Bascuñán", a partir de las 15:00 horas (19:00 GMT).