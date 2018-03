El Mano a Mano con Elías Figueroa: Si vuelve, Bravo no va a tener problemas

Don Elías Figueroa, histórica figura de la selección chilena, mundialista en Inglaterra 1966, Alemania 1974 y España 1982, y reconocido como uno de los mejores zagueros centrales en la historia del fútbol, fue el protagonista del Mano a Mano de Al Aire Libre PM y analizó el momento actual de la selección chilena, el proceso de Reinaldo Rueda y el conflicto de Claudio Bravo con la ANFP.

- Don Elías, ¿cuál es su opinión sobre el actual momento de la selección?

Todos los procesos comienzan con algunas dificultades. Hay que confiar en Reinaldo Rueda, pero también tiene que responder el resto.

- ¿Qué comentario merece la situación de Claudio Bravo? ¿Debe volver a la Roja?

A lo mejor está en un momento en que está desgastado. No físicamente. A veces uno deja de lado a la familia por el fútbol y ahora llegó el momento de pensar en su familia.

Además, en esa posición puede seguir aportando mucho a la selección. Si vuelve no va a tener problemas, conversará con los más íntimos y le dirán "tal vez la mataste con estas declaraciones". Va a ser aceptado, es el capitán.

- ¿Quién debería asumir la capitánía de la selección?

Quien se impone más en el equipo, sobre los demas compañeros, a quién respetan más, y que los rivales también lo respeten. QUe tenga personalidad ante un árbitro. Los más titulares, Medel, Vidal y toda esa gente que es capaz de ser capitán.

- ¿En qué pie queda Rueda después de este conflicto iniciando el proceso?

Difícil para él entrar en un conflicto como este, pero demostrará su calidad arreglando esta situación.

- ¿Es Rueda el entrenador indicado para la selección?

Tiene un buen curriculum y espero que pueda seguir mejorándolo al mando de nuestra selección.

- Para capitán, ¿Medel, Vidal o Sánchez?

Es el más respetado dentro del grupo. Medel puede ser.

- ¿Algún reemplazante para Bravo en la portería?

Johnny Herrera

- ¿El mejor central?

Está complicado

- ¿Rueda llevará a Chile a Qatar 2022?

Si

- ¿La selección de 1966, 1974 o 1982?

La del 74 me gustaba muchísimo. Teníamos equipo para seguir avanzando. Teníamos que haber sido mucho más

- ¿Inter de Porto Alegre o Peñarol?

Peñarol

- ¿La Calera, Palestino, Wanderers o Colo Colo?

Wanderino de niño, mi papá me llevaba a ver a Wanderers. Eso queda siempre dentro de uno.

- ¿Es verdad que en sus inicios praticaba entrevistas con sus periodistas, pero con su señora?

Si, inventaba las preguntas y ella me preguntaba "¿Qué le parece?". Sigo con la misma señora desde ese entonces, gracias a Dios hemos estado juntos en esto de la vida, tanto acá como en el extranjero.

- ¿Qué sintió cuando se vio desnudo en la portada de un diario?

En un principio me chocó un poco, pero después me reía solo. Me enteré de eso cuando fui a entrenar, fui a un restaurante y la dueña gritó fuerte "el hombre desnudo", que cosa linda y que poto lindo. Hasta el taxista decía "ese poto lo conozco".