Guardiola recibió una ola de críticas en redes sociales por elegir a Ederson en vez de Bravo

El entrenador de Manchester City, Josep Guardiola, recibió una ola de críticas en redes sociales por dejar en la banca al portero chileno Claudio Bravo ante Olympique Lyon en cuartos de la Champions, tras optar por el meta brasileño Ederson para la titularidad.

Los hinchas lo recriminaron en Twitter por elegir al guardavallas paulista, quien tuvo un bajo desmpeño y cometió un grosero error en el último gol de los franceses, luego de que Moussa Dembélé aprovechara un rebote que dio en el área chica y decretara el 3-1 definitivo.

De todas formas algunos hinchas ingleses del City señalaron que Ederson "lució como Bravo" en el partido.

Mira algunas de las críticas a Guardiola en Twitter:

Y Claudio bravo es el suplente de ederson.? Toda de Guardiola por poner a ese manco a tapar, ni bejamocho se comía esos goles — Gabriel Przychodny (@024Gabriel) August 15, 2020

Que tiene Guardiola que no prefiere a #ClaudioBravo al arco???? Muy discreto Ederson — Monckeberg D. Juan E (@JuanEMonckeberg) August 15, 2020

@LaBibliaDelFurg Ya lo habías dicho. El "falla goles Sterling" lo hizo denuevo y Ederson nunca fue mejor que Claudio Bravo. Guardiola se tomo la pastilla mala hoy... Saludos — Alex Vergara (@alexartevergara) August 15, 2020

Ahí tiene a su arquero Guardiola.

Ederson Muertaes, 3 goles, 2 adelantado un kilometro, otro deja el rebote.

En Champions necesitas JERARQUÍA y Claudio Bravo le sobra, sino preguntele a los argentinos @ManCityES @ManCity — Alex González (@alexgonzalezpoz) August 15, 2020

Hey!!! . Guardiola. Claudio Bravo gana campeonatos, no lo olvides,,,, — Cruzado (@Cruzado72756508) August 15, 2020

Con esta derrota Guardiola va a pagar bien caro en no poner a Claudio Bravo al arco #UsachChampions @secosdelVAR — Matias Vasquez O. (#YoApruebo) (@mati_adventure) August 15, 2020

im absolutely convinced Ederson was the squads tattoo artist and he was so well liked they gave him a playing contract because "you cant be any worse than Bravo" — Sean (@SeanDOlfc) August 15, 2020

It’s not like bravo is any better, both Ederson and him are terrible so it was a pick your poison situation. This was there best line-up considering they don’t have their primary scorer. — Ballsack (@laiciffOnailuJ) August 15, 2020