Josep Guardiola confirmó a Bravo como titular para enfrentar a Liverpool por Premier League

El portero chileno Claudio Bravo fue confirmado como titular en Manchester City para el duelo en el que enfrentarán a Liverpool por Premier League, ante la baja por lesión del brasileño Ederson.

En conferencia de prensa, el director técnico de los "ciudadanos", Josep Guardiola, comentó que: "Ederson no está capacitado para jugar. No sé cuanto tiempo estará fuera, pero el domingo no puede jugar. Claudio (Bravo) ocupará su lugar. El es un arquero excepcional, ha ganado muchos partidos con Chile. No tengo dudas que lo hará bien".

Ederson no logró recuperarse a tiempo para el viaje a Anfield tras sufrir molestias físicas en el partido ante Atalanta por Champions League, por lo que el estratega español se decantó por ratificar al bicampeón de América con la Roja en la oncena estelar.

Manchester City y Liverpool medirán fuerzas en la doceava fecha de la liga inglesa este domingo a partir de las 13:30 horas de nuestro país.