La indignada frase de Claudio Bravo a un tuitero que lo cuestionó

El capitán de la selección chilena, Claudio Bravo, se enfrascó en una disputa con un tuitero que lo cuestionó por su situación económica y, según él, por la poca ayuda que le da a las personas que necesitan.

"No se vienen a Chile a vivir por que está la cagada, delincuencia, terrorismo, etc!!! .. No vengan con ese cuento que no tienen salud ni educación garantizada como dijo Medel, que quedará para los otros", expresó el cibernauta.

Bravo expresó en la red social: "Por qué le debo o debemos contar nuestra vida o lo que vamos a hacer a todo el mundo? Vive tu vida amigo, disfrute, sea feliz! No creo mucho en la suerte, si creo que cuando te dedicas y te esfuerzas en conseguir algo se puede lograr. Desde los 8 años qué trabajo en busca de ese algo. Que para ti es suerte. Mucha suerte si es que sabes cómo conseguirla".

Además, publicó extractos de medios digitales en los que se dieron a conocer ayudas económicas de Bravo a Santa Olga y Viluco: "Mira me vas a tener que comer bien los hue... Te doy a elegir. El derecho o izquierdo primero?".

Esto se dio luego de que Bravo defendiera a Gary Medel, quien recibió una crítica del cientista político Patricio Navia, por el mismo tema.