Manchester City se despidió de Claudio Bravo: Gracias

Manchester City oficializó la salida del portero chileno Claudio Bravo, quien el sábado pasado, en Liga de Campeones, vivió su última nominación como arquero del club inglés.

El elenco ciudadano escribió "Thank you" junto a una gráfica del seleccionado nacional, la que estuvo acompañada de otras fotografías del meta con la camiseta de la institución.

Además, le dedicó un completo artículo en su sitio web en el que recordó que llegó al equipo para ajustarse al juego de pies que quería Josep Guardiola y que por eso jugó en 30 ocasiones durante su primera temporada.

Luego, tras la llegada de Ederson, se mantuvo en el plantel y estuvo a cargo de los partidos de copa, ya que solo sumó siete apariciones en Premier League.

También publicaron que en la temporada 2018-2019 se rompió el tendón de Aquiles y estuvo 10 meses fuera de las canchas y que llevó un nuevo estilo al arco, llamado "sweeper keeper".

"Los hinchas del club lo recuerdan especialmente por sus heroicas tandas de penales, primero ante Wolves en el Etihad, en el 2017-2018, y luego cuando su tapada contra Georginio Wijnaldum aseguró la Community Shield 2019", señalaron.

"En su última temporada hizo una excelente atajada contra Bjorn Engels de Aston Villa, para mantener el liderato 2-1 del City en la final de la Carabao Cup", por lo que "le dio la última de las seis medallas que ganó en el Etihad".

En el club, Bravo ganó dos Liga, una Copa FA, tres Copa de la Liga y dos Supercopa de Inglaterra.

Bravo estuvo cuatro años en el elenco celeste, donde alcanzó 29 partidos de Premier, 11 de FA Cup, 12 de Copa de Liga, dos de Supercopa y siete de Liga de Campeones.

Everybody at Manchester City would like to thank Claudio for his four years at the Club and wish him the best of luck in his future endeavours 🙌



🔵 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/xFLBhEwp4K