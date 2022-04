"Tienes ganas de retirarme": Bravo reaccionó a publicación sobre el recambio en la Roja

El arquero y capitán de la selección chilena, Claudio Bravo, reaccionó a una publicación de redes sociales en la que se mencionaba del recambio en el arco de la Roja con Brayan Cortés, dando a entender que aún no piensa en dejar al combinado nacional.

En Instagram, la cuenta Revulsivos realizó un posteo en el que mencionó sobre la aparición de Cortés en el arco chileno en estas últimas Clasificatorias Sudamericanas, apuntando a su posición como sustituto del jugador de Real Betis.

"El meta de Colo Colo se proyecta como el próximo arquero titular de Chile para liderar una nueva generación. Presente y futuro", agregaron en el mensaje.

Ante ello, Bravo respondió al comentario. "Lo dejaré cuando me retire del fútbol. Tienes ganas de retirarme. Aún me quedan dos años más en Europa genios, por qué no se jubilan ustedes mejor", escribió.

- La reacción de Bravo en redes sociales: