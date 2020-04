Controversia en Cobreloa: Jugadores y dirigentes se enfrentan por rebaja de sueldos

La crisis sanitaria por el coronavirus ha llevado a varios clubes a tomar medidas para solventar las dificultades económicas provocadas por la falta de fútbol y en Cobreloa la situación es complicada, pues jugadores y dirigentes están enfrentados por las fórmulas propuestas por cada una de las partes para sobrellevar la delicada situación.

Por medio de una carta, los futbolistas mostraron su molestia ante la intención del club de acogerse a la Ley de Protección del Empleo, la que establece la suspensión de los contratos por tres meses, y proponen una fórmula que no ha sido bien mirada desde la dirigencia.

En la misiva, el plantel asegura que el pasado 18 de marzo llegaron a un acuerdo con los directivos para que se les descontara, de forma transitoria parte del sueldo, entre abril y julio de este año o hasta que se reanude el torneo de la Primera B, descuento que se debería restituir desde que se retome el torneo hasta el término del mismo.

Esta situación fue desmentida por el presidente del club, Walter Aguilera. "Siempre tuvimos la disponibilidad de llegar a un acuerdo. Nosotros entendemos la situación, nosotros no somos ni empresarios ni dueños del club como pasa en otras instituciones en las que quizás tienen una mirada distinta. Sentimos como que nos vieron la cara y como si nunca quisieron arreglar esta situación y más cuando te empiezas a enterar de algunas situaciones", expresó.

"Ayer vimos a un par de mujeres, bendiciéndoles y dándoles las mejores vibras por lo que están haciendo y en realidad no están haciendo nada. Ellos quieren que después les devolvamos la plata, pero nosotros como club no vamos a ceder porque entendemos que no tenemos la claridad de cómo va a ser la reanudación de los torneos", agregó Aguilera.

El dirigente, además, acusó que un ex miembro del directorio de la ANFP está metido entre las conversaciones entre el plantel y la dirigencia. "Estoy decepcionado porque me encuentro con que las personas que yo pensaba que podían ser de confianza, te das cuenta que te están dando una puñalada por la espalda porque su único interlocutor es el señor Oscar Fuentes, ex secretario ejecutivo de Sergio Jadue, así me lo hizo saber el capitán que me mandó una nota", indicó.

Además, Aguilera disparó contra el técnico Marco Antonio Figueroa, asegurando que él está detrás de la disposición del plantel. "Acá todo el mundo está haciendo un esfuerzo tremendo para poder mantener su fuente laboral y ellos no están haciendo absolutamente nada. Ahora tenemos claro quién está detrás de todo esto dentro del plantel y la verdad lo lamentamos mucho porque otra vez creo que nos equivocamos", agregó.

Desde el Sindicato de Futbolistas, en tanto, creen que el dirigente le cambió las condiciones al plantel en el camino, tal como dijo a Al Aire Libre en Cooperativa el secretario del ente gremial, Luis Marín.

"Sobre las declaraciones del Presidente de Cobreloa Walter Aguilera me parece impresentable y no me extraña porque no es la primera vez que lo pillamos mintiéndole a los jugadores, hoy diciendo que los jugadores son pocos solidarios cuando es al revés", indicó.

"Prácticamente los amenazó y tomó una decisión unilateral, o aceptaban lo que él les estaba proponiendo que era un descuento de acá a diciembre o se acogía a la Ley de Protección del Empleo, sin responder por los jugadores extranjeros que no pueden acogerse a la Ley, eso es un poco más impresentable", agregó Marín.

La carta de los jugadores