Nicolás Maturana quiere seguir en Cobreloa: "Todo depende de los dirigentes"

El volante nacional Nicolás Maturana, quien finaliza prontamente su contrato con Cobreloa, manifestó su interés de quedarse en el cuadro loíno, que la próxima temporada volverá a jugar en la Primera B del fútbol chileno.

En una transmisión de Instagram Live, el formado en Universidad de Chile dijo estar contento en el club y agradeció "a la gente que me cantó que no me iba, pero todo depende de los dirigentes".

En la misma línea, el habilidoso mediocampista enfatizó que "si la gente que maneja el club quiere que me quede, yo me quedo. Yo quiero quedarme en Cobreloa".

Incluso, el ex Colo Colo ya está "planificando" la temporada 2022 con los naranjas y nombró a Byron Bustamente, jugador perteneciente a las filas de Santiago Wanderers y que la última temporada defendió a Deportes Temuco, como uno de sus preferidos para que llegue a la Segunda Región.

"Si me quedo, a Byron me lo traigo. Yo soy el '10', él va a ser el '11'", comentó el oriundo de Lampa, que en el torneo de Ascenso convirtió tres tantos para su escuadra.