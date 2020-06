Deschamps: Milad es un gran líder, pero no debió dejar la Intendencia en un momento tan crítico

El arquero de Cobresal Jorge Deschamps participó en el Instagram Live de Al Aire Libre en Cooperativa, ocasión en la que tocó diversos temas, entre ellos la candidatura de Pablo Milad a la presidencia de la ANFP, dirigente con el que le tocó compartir en Curicó Unido.

"Fue nuestro presidente en el ascenso, la peleamos bastante con él, pero entendió muy bien nuestras necesidades y lideró muy esa bien campaña. Creo que fue un muy buen líder, sabía llegar a acuerdo", apuntó

"Era el primero en alentar después de una derrota y de eso estoy agradecido, me gustó su forma de liderar. Siempre hay cuestionamientos ligados a la parte administrativa y otras situaciones, pero con nosotros se portó de gran forma", agregó.

Eso sí, al portero no le gustó que Milad dejara su puesto de intendente para asumir la candidatura. "Espero que le vaya bien, aunque no me parece bien que haya dejado la Intendencia del Maule porque la Región está en un momento crítico, tengo muchos amigos en Curicó que me han dicho cómo está la ciudad, creo que debió estar donde las "papitas queman" hasta terminar su periodo. Es muy criticado porque como intendente debió tomar medidas más extremas", expuso.

La situación en El Salvador

Consultado sobre cómo se ha tratado la pandemia en El Salvador, Deschamps apuntó que "uno no ve a personas sin mascarillas en la calle. Acá los controles son muy estrictos, independiente de lo que se diga, se toman todos los resguardos necesarios".

"Cuando entrenamos lo hicimos porque acá las condiciones son distintas, pero acatamos la sugerencia del Seremi de Salud y debimos volver al teletrabajo aunque los espacios no son los adecuados. Estamos trabajando de lunes a sábado en esta modalidad y se hace bastante pesado", agregó.

Asimismo, recalcó que "acá Cobresal no nos ha tocado el sueldo y no nos han planteado tocarlo ni menos acogerse a la Ley de Protección del Empleo. Nos sacamos el sombrero porque el club ha cumplido todos sus compromisos pese a que hizo una gran inversión este año".

Ante esto, criticó lo ocurrido en Colo Colo donde se decidió suspender los contratos. "Si los jugadores están dispuestos a ayudar ahora al club, por qué no se le puede devolver sus dineros después, como se hizo en la quiebra. Los jugadores no dijeron que no se bajarían el sueldo, pero no les dan la posiblidad de recuperarlo, ¿pero por qué no? ¿Por qué clubes más chicos lo pueden hacer y Colo Colo no?", sentenció.