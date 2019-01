En Cobresal afirmaron que no han tenido ningún contacto con Colo Colo por Juan Carlos Gaete

El gerente técnico de Cobresal, Juan Silva, aseguró que desde Colo Colo no se han contactado con ellos para concretar el retorno de Juan Carlos Gaete tras su fallido arribo al elenco "albo".

El jugador puso este lunes en su descripción de Instagram que es "jugador profesional de Cobresal", algo que el dirigente atacameño puso en duda en conversación con Diario de Atacama.

"Me sorprendí porque no he tenido comunicación con Colo Colo. Ellos son los dueños del jugador y nosotros no hemos hecho ningún contacto con ellos, entonces estoy sorprendido al respecto", señaló Silva.

Una reacción similar tuvo el entrenador de los "albinaranjas", Gustavo Huerta, quien señaló que "me llama la atención que escribiera eso, la verdad es que él es jugador de Colo Colo. Aquí el club no ha hecho ninguna negociación con Colo Colo, nada, él sabe que es jugador de Colo Colo. Él quiere venir es una cosa, pero de ahí a que sea algo concreto, no".