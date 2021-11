Gustavo Huerta y duelo ante la U: Ambos equipos nos jugamos todo

El técnico de Cobresal, Gustavo Huerta, hizo la previa del duelo que sostendrá su equipo ante Universidad de Chile en un partido clave para las aspiraciones de ambos elencos para zafar del descenso y aseguró que ambos elencos se juegan todo dado que un triunfo les permitiría salir de la incómoda posición.

"Va a ser durísimo, no creo que la U vaya a entregar tan fácil sus opciones o regalar el partido. Ambos equipos nos vamos a estar jugando todo en este duelo. Esperamos prevalecer nuestra condición de local, ganar y zafar definitivamente del problema de estar en la parte baja", dijo Huerta en conversación con El Mercurio.

Sobre el momento que vive la U, elenco donde fue técnico en 2006, el DT expresó que "es raro (verlo ahí), sobre todo en un equipo grande, presenciar una racha así de mala y tan larga, pero más allá de eso, uno no está en la interna y no puede opinar demasiado. Desde afuera, uno al final solo ve cómo se expresa el equipo en la cancha, pero sobre todo lo demás uno no sabe qué ocurre en la interna para poder explicar el momento del equipo".

Huerta explicó que no tiene sentimientos especiales ante la posibilidad de ser verdugo de los azules.

"No, para nada. Uno se debe al equipo que está defendiendo, además está la parte personal, donde nosotros, junto a Cobresal, siempre hemos ido cumpliendo metas y más ahora que el objetivo vital del club es mantenernos en Primera", comentó.

Y sobre su equipo, Huerta expresó que "ha habido una cadena de errores, con resultados que teníamos manejados, partidos que partíamos ganando y cometimos errores en los últimos minutos, o penales absurdos, y comprometimos nuestra posición, llegando ahora a luchar por mantener la categoría".