Juan Carlos Gaete quiere una nueva oportunidad en Colo Colo

El jugador de Cobresal Juan Carlos Gaete reconoció que le gustaría tener una nueva oportunidad en Colo Colo, tras su buena actuación en la victoria sobre Unión La Calera.

"Me he sentido mucho más cómodo. Necesitaba ir volviendo y espero seguir así. Tengo el apoyo de varios compañeros y amigos, hermanos, y espero seguir mucho tiempo acá. Gustavo Huerta saca lo mejor de mí. No venía con continuidad, pero estamos volviendo al nivel que quiero tener", dijo a TNT Sports.

Sobre su paso por Macul, indicó que "tuve mala suerte. Bajé mi rendimiento, así que ahora espero volver al nivel de antes. Y si se da otra oportunidad en Colo Colo, volver y darle con todo. Y si no seguir. Esto no se acaba".

"Tenemos un lindo grupo y en los momentos malos nos mantenemos unidos. Ahora a no bajar los brazos, a seguir en la misma, en la racha y esperar que me vaya bien", completó.