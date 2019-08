Agente de Iván Morales presionó a Colo Colo: No sé qué pasará si llega una oferta de último minuto

El delantero no está siendo considerado por el técnico Mario Salas.

El representante del delantero de Colo Colo Iván Morales, Juan Cruz Oller, comentó la ausencia del jugador en las últimas dos convocatorias del elenco albo y aseguró que no se cierran a la posibilidad de que llegue una oferta de último minuto por el joven futbolista.

Cruz Oller descartó que Morales haya cometido un acto de indisciplina y explicó que su ausencia en los duelos ante O'Higgins y Unión Española pasó únicamente por una decisión del entrenador, Mario Salas.

"Si hubiese sido algo así, habría una sanción del club, y no la hubo. Así es que claramente es un tema deportivo, es algo que tiene que responder el entrenador. Es muy difícil estar cómodo en esta situación", dijo el agente del jugador en diálogo con Al Aire Libre en Cooperativa.

"Veremos cómo transcurre la situación, y esperamos que la situación vuelva a su causa natural y que Iván esté jugando", añadió, antes de ser consultado si están llanos a sentarse a conversar en caso de que haya una nueva oferta.

"No lo sé, no te podría responder eso. No sé qué pasará si llega una oferta de último minuto", dijo.