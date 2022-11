Agente de Lucero negó que ByN haya tomado contacto con él para analizar su renovación

El aporte de Juan Martín Lucero en el título conseguido por Colo Colo transformó al goleador argentino en uno de los puntales de la campaña alba y por eso su renovación parece ser tema central para el conjunto popular, no obstante, desde el entorno del delantero ponen un manto de dudas.

Esto, porque Martín Prest, representante del artillero transandino, negó alguna conversación y evidenció su inquietud.

"A mí, que soy su agente, no me han comunicado nada, cosa que deberían haber hecho", explicó el representante en diálogo con La Tercera.

"A mí no me notificaron nada, y cuando negociaron para firmar a Martín, hablaron conmigo. Entonces, ahora deberían haberse comunicado conmigo", añadió.

Prest explicó que "ellos saben lo que tienen que hacer y cuáles son las vías éticas".