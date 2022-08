Agustín Bouzat: Tenemos una linda ventaja, pero eso no significa nada porque esto es partido a partido

El carrilero de Colo Colo Agustín Bouzat se refirió al momento del elenco albo y aseguró que pese a la cómoda ventaja de seis puntos que ostenta el equipo en la tabla de posiciones, el plantel está concentrado en ir partido a partido para lograr el objetivo central de esta temporada.

"Nos estamos sintiendo cómodos en cada partido, tenemos una linda ventaja, pero eso no significa nada porque esto es partido a partido y aumentar esa ventaja dependerá de cómo afrontemos cada partido y de la disposición al esfuerzo, y eso nos acercará a poder cumplir el objetivo", dijo el argentino en conferencia de prensa.

"No creemos ser favoritos, pero sí sabemos que somos un gran equipo y sabemos que debemos afrontar esto partido a partido", añadió.

Respecto a su nivel, Bouzat expresó que "este es un trabajo colectivo. Individualmente uno que tiene aportar lo mejor en ofensiva y en defensa, y colectivamente lo estamos haciendo bien y todo el equipo se está esforzando, y dejando lo mejor en cada partido para lograr el gran objetivo que nos hemos planteado este año".

El ex jugador de Vélez explicó que "el técnico me pide que uno se tiene que ir adaptando al equipo, a lo que el técnico va pidiendo, él fue muy claro respecto a la posición, a los movimientos de asociarme con el lateral, con los volantes, con los delanteros y aportar desde el lugar que me toque".

Además, Bouzat se mostró feliz por contar pronto con el defensor Emiliano Amor, con quien fue compañero en Vélez.

"Emiliano está muy bien, por suerte está entrando en la última etapa de su recuperación y tanto a mí como al resto de mis compañeros nos pone contentos, él y César (Fuentes) son importantes para el equipo, y serán uy importante en lo que viene", dijo.

Sobre Palestino, próximo rival de los albos, Bouzat expresó que "será un partido complicado como todos los que nos tocará enfrentar".

"Un equipo que viene sin perder habla de solidez, pero tenemos que enfocarnos en nuestro juego y nuestras capacidades", añadió.