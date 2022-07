Agustín Bouzat y la partida de Solari: Tenemos muchos jugadores para intentar reemplazarlo

Agustín Bouzat, flamante refuerzo de Colo Colo para el segundo semestre, habló sobre la inminente partida de Pablo Solari rumbo a River Plate y sostuvo que el cuadro albo tiene jugadores para cubrir la salida del "Pibe".

"No hemos podido conversar aún sobre la salida de Pablo Solari. Tenemos muchos jugadores para intentar reemplazarlo. Sabemos lo que aportaba al equipo. Es una linda posibilidad para él ir a River Plate", declaró Bouzat a DirecTV.

En esa línea, Bouzat detalló las habilidades que más le acomodan, aunque remarcó que puede jugar en todo el frente de ataque.

"Soy más asistidor que definidor. En las formas de ataque que jugamos hoy, son posiciones que conozco, que he jugado en Argentina y me acomodan. Lo conversamos con Gustavo Quinteros que me necesitaría en las tres posiciones", explicó.

También habló sobre cómo han sido sus primeras semanas en el club: "Las sensaciones personales hasta el momento son buenas, de a poco me estoy adaptando al grupo y la manera de entrenar de Quinteros".

Finalmente, habló sobre la eliminación ante Inter de Porto Alegre en la Sudamericana y cómo pudieron reponerse ante La Serena.

"Habíamos ido con mucha expectativa a Brasil, con la intención de seguir en copa internacional. Pero la unión del grupo hizo que la dificultad del partido ante La Serena lo pudiésemos resolver de manera temprana", sentenció.