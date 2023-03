Alan Silberman: Fernando Felicevich me robó la representación de Gabriel Suazo

El agente nacional Alan Silberman acusó a Fernando Felicevich de apropiarse de la representación de Gabriel Suazo, jugador que con el que trabajaba en su etapa en Colo Colo.

Silberman dijo en Redgol: "Ni yo ni mi socio, el holandés Jason Pappe, fuimos los que transferimos a Gabriel Suazo (a Toulouse de Francia), siendo sus representantes legales por contrato, firmado por Gabriel Suazo".

"La historia, para variar en el ambiente del fútbol chileno, involucra a un agente inescrupuloso, amoral, que actúa a nivel tipo mafia, que se llama Fernando Felicevich; que hace muchos años, en 2007, nos robó la representación de Arturo Vidal, después de haberse reunido conmigo y de pedir trabajar conmigo. Supo que representamos a Vidal y a un montón de jugadores. Empezó a hacerle regalos a Vidal, le regaló hasta un auto y entiendo que hasta una casa para la mamá. Da lo mismo, pero así se compran jugadores", añadió.

"Nos robó la representación de Arturo Vidal y ahora la de Gabriel Suazo, dado que se reunió con Gabriel en Miami. En diciembre, Gabriel viajó a Miami con Brayan Cortés y Marcos Bolados, que son representados por este inescrupuloso, y lo convencieron", siguió en la misma línea.

Además, sostuvo que el propio Suazo faltó a su palabra en un acuerdo con el "Cacique": "Nosotros conseguimos tres contratos para él, de primera línea y primera categoría. Y de acuerdo al compromiso adquirido por Gabriel con Colo Colo, le llegaba a Colo Colo una cifra muy importante de dinero, que era el compromiso que había adquirido Gabriel".

"Nadie me lo puede negar porque el presidente de Toulouse me dijo que el representante de Suazo había sido Felicevich, y lo tengo por escrito, como tengo los contratos con Gabriel Suazo. No podría decir cómo ha sido, porque Gabriel no tomó más una llamada de telefóno ni a Jason ni a mí, ni los mails, porque son las instrucciones de este ni siquiera poco transparente, este oscuro agente de fútbol".

"El motivo por el que me dolió mucho la situación es que había un compromiso de Suazo a través mío, de hacer partícipe de la operación a Colo Colo. Y Gabriel Suazo se negó a aceptar esa oferta, donde Colo Colo con justa razón, dados los compromisos adquiridos durante 2022, iba a ser partícipe de su transferencia. Y Gabriel se negó a hacer partícipe al club que dice que ama tanto, que es su segunda casa y vende la pomada", cerró.